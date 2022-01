Rozbiór Lotosu to nie jedyny przykład, jak rząd PiS zachowuje się na terenie krnąbrnego Pomorza. Zachowuje się jak kolonizator – nie może podbić, nie może zdobyć, więc zabiera aktywa – mówił Janusz Lewandowski na konferencji prasowej. Wystąpienie europosła rozniosło się szerokim echem w mediach społecznościowych.

Opozycja zaniepokojona doniesieniami o planowanej transakcji połączenia Orlenu z Lotosem. Posłowie Koalicji Obywatelskiej zorganizowali konferencję prasową, na której podzielili się wątpliwościami. Parlamentarzyści obawiają się, że w planach połączenia przewidywany będzie np. udział rosyjskiego kapitału.

Wśród uczestników spotkania z mediami znalazł się eurodeputowany Janusz Lewandowski. – Rozbiór Lotosu to nie jedyny przykład, jak rząd PiS zachowuje się na terenie krnąbrnego Pomorza. Zachowuje się jak kolonizator – nie może podbić, nie może zdobyć, więc zabiera aktywa – podkreślił.

– Na składnikach Lotosu ma być wyhodowany zagraniczny konkurent dla naszych firm. (…) Dzieje się to z przyzwoleniem „Solidarności” – zaznaczył.

Lewandowski jest zaniepokojony doniesieniami mówiącymi o udziale rosyjskiego kapitału. – Za wiele nie wiemy o intencjach tego koncernu, ale wiemy, że jego udziałowcem jest rosyjski miliarder – powiedział.

Udział polityka, który w latach 90-tych pełnił funkcję ministra ds. przekształceń własnościowych, wzbudził wiele emocji w sieci.

Janusz Lewandowski wypowiadający się o fuzji Orlenu z Lotosem to robienie sobie niesmacznych żartów z milionów Polaków! Przecież to on jako Minister Przekształceń Własnościowych za bezcen wyprzedał polski majątek, za co NIGDY nie został pociągnięty do odpowiedzialności! pic.twitter.com/zWbD6QEJ9b