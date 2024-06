Maciej Dowbor ogłosił, że odchodzi z telewizji Polsat po blisko 20 latach. Ta informacja zaskoczyła całą branżę.

Dowbor zamieścił wpis na swoim profilu w serwisie Instagram. Ogłosił tam, że jego przygoda z telewizja Polsat dobiega końca, a on sam odchodzi ze stacji. Podkreślił jednocześnie, że przed podjęciem decyzji bił się z myślami przez kilkanaście miesięcy.

– Żegnaj Polsat! Z tą decyzją biłem się od kilku a nawet kilkunastu miesięcy. Była ona jedną z najtrudniejszych w moim zawodowym życiu! Postanowiłem zakończyć mój „związek” z Telewizją Polsat. Dziś poinformowałem o tym moich przełożonych – napisał.

Dowbor dodał również, że chce uciąć spekulacje, ponieważ nie rozstaje się ze stacją w złej atmosferze. – Nic złego się nie stało, nie mam i nie miałem żadnych pretensji, żali ani otwartych konfliktów. Po prostu coś się we mnie wypaliło. Trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść. A ja uznałem, że to jest ten moment, kiedy mogę odejść na własnych zasadach, zostawiając po sobie, mam nadzieję, fajne projekty i dobre wspomnienia… – wyjaśnił.

Maciej Dowbor odchodzi z Polsatu. „Nie mogę uwierzyć”

Głos ws. odejścia Dowbora z Polsatu zabrał Piotr Gąsowski, który wspólnie z prezenterem i dziennikarzem prowadził program „Twoja twarz brzmi znajomo”. – Maciek! Wiesz, że jestem sentymentalny… Często się z tego śmiejesz, że łzy mi lecą w sytuacjach »wrażliwych«! Postaram się, chwilę wstrzymać, gdyż tyle razy mnie »wrabiałeś« z wzajemnością, iż myślę, że to jest jakiś Twój, kolejny, »prank«! Jeśli nie, łzy mi popłyną… Całe morze łez, mimo że nie jesteśmy już duetem gospodarzy naszego ukochanego programu – napisał w komentarzu.

– Uważam, co z resztą na każdym kroku podkreślam, że jesteś świetnym i wciąż coraz lepszym prowadzącym! Stałeś się mistrzem! Odpowiednią laurkę Ci jeszcze wystawię w osobnym wpisie, na razie muszę się upewnić, że to prawda! Jestem przekonany, że Twoje wakacje będą cudowne, a na ich koniec … będzie spektakularna bomba! Bomba sukcesu – dodał.

– Uwierz mi… bardzo mało jest takich zawodowców jak Ty, w dziedzinie, którą od lat uprawiasz! I wiem, co tobie mówię, gdyż, mając gdzieś, że zabrzmi to nieskromnie… Ja też jestem zawodowcem! Maciek! Dziękuję Ci za 10 lat Wielkiej Przygody! Płyń swobodnie i się rozwijaj! I bądź zadowolony! I myśl o sobie jak najlepiej! Bardzo serdecznie »kopię Cię w tyłek«! Na szczęście! Twoje szczęście – podsumował, a w relacji na Instagramie przyznał, że „nie może w to uwierzyć”.

