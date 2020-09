Jakub Kwiatkowski, rzecznik PZPN, udzielił dziś wywiadu rozgłośni radiowej Weszło FM. Podczas rozmowy zdradził, jak czuje się selekcjoner Jerzy Brzęczek. U szkoleniowca drużyny narodowej zdiagnozowano Covid-19.

Informacja o tym, że Jerzy Brzęczek zaraził się koronawirusem pojawiła się podczas weekendu. Nie ujawniono jednak, gdzie zakaził się szkoleniowiec drużyny narodowej. Brakowało również informacji dotyczących stanu zdrowia selekcjonera.

Teraz rąbka tajemnicy uchylił rzecznik prasowy PZPN, Jakub Kwiatkowski. Przedstawiciel polskiej federacji piłkarskiej porozmawiał z dziennikarzami rozgłośni radiowej Weszło FM. Mówił m.in. o tym, jak czuje się Brzęczek, ale i o zbliżającym się zgrupowaniu reprezentacji Polski.

Kwiatkowski twierdzi, że jest ono niezagrożone. „Przede wszystkim, i to należy podkreślić, zgrupowanie nie jest w żaden sposób zagrożone. Rozpocznie się ono w poniedziałek, piątego października, kiedy większość zawodników dotrze do Sopotu, gdzie będziemy przebywać przez dziesięć dni. Selekcjonera dzisiaj czeka kolejny test, następne testy zaplanowane są na środę i piątek, więc jeśli dadzą one wynik negatywny, to nic nie będzie stało na przeszkodzie, żeby trener pojawił się na zgrupowaniu i poprowadził kadrę w meczach z Finlandią, Włochami i Bośnią i Hercegowiną” – powiedział.

Jerzy Brzęczek chory na Covid-19. Jak się czuje?

Co do stanu zdrowia Brzęczka Kwiatkowski przyznaje, że selekcjoner sam zgłosił objawy choroby. „Czuł, że coś mu dolega i profilaktycznie od razu umówiliśmy badanie dla selekcjonera, które przyniosło wynik pozytywny, a trener dowiedział się, że niestety, jest chory na koronawirusa” – stwierdził.

Dodał jednak, że Jerzy Brzęczek nie przechodzi choroby bezobjawowo. Okazuje się bowiem, że opiekun reprezentacji Polski gorączkował. Na szczęście ten objaw zaczyna ustępować.

„Rozmawiałem z nim dzisiaj i to co jest istotne, to fakt, że już nie ma gorączki, bo przez ostatnie dni miał wysoką temperaturę. Polepszyło się, temperatura spadła. Sam powiedział, że czuje się, jak przy grypie czy przy przeziębieniu. Ogólne osłabienie organizmu” – powiedział. Więcej TUTAJ.