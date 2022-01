Twórcy oczekiwanego serialu „Władca Pierścieni” ogłosili datę premiery. Pierwszy odcinek pojawi się 2 września na platformie streamingowej Amazon Prime Video. Amazon nabył prawa jeszcze w 2017 r. Pierwszy sezon będzie nosił nazwę „The Lord of the Rings: The Rings of Power”.

Twórcy zapowiadają, że serial „Władca Pierścieni” będzie rozgrywać się w czasie Drugiej Ery, tysiące lat przed wydarzeniami z kinowej trylogii, wyreżyserowanej przez Petera Jacksona. Skupi się ona na powstawaniu Pierścieni Władzy i historii przekazania ich elfom, krasnoludom oraz ludziom.

Jak dotąd pojawiają się informacje jedynie o pierwszym sezonie. Twórcy zapewniają jednak, że przygotowują produkcję wielosezonową. W sieci opublikowano już pierwszy krótki teaser nowej produkcji.

Pierwszy sezon będzie nosił nazwę „Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy”. „To tytuł, który – jak sobie wyobraziliśmy – dobrze wyglądałby na grzbiecie książki obok innych klasycznych powieści J.R.R. Tolkiena” – piszą we wspólnym oświadczeniu współtwórcy serialu John D. Payne i Patrick McKay. „Do tej pory widzowie widzieli na ekranie tylko historię Jednego Pierścienia — ale zanim on powstał, było ich wiele… I cieszymy się, że możemy podzielić się epicką historią o nich wszystkich” – przekonują.

W obsadzie znaleźli się m.in.: Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, która zagra Galadrielę, elfią władczynię Lothlórien.

Źr. RMF FM