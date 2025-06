Marcin Bosacki, poseł Koalicji Obywatelskiej, opublikował zdjęcie ze sztabu Rafała Trzaskowskiego. Zrobiono je chwilę po ogłoszeniu wyników exit poll.

Z sondażu exit poll wynika, że to Rafał Trzaskowski jest zwycięzcą wyborów prezydenckich w Polsce. Kandydat Koalicji Obywatelskiej uzyskał 50,3% głosów, z kolei jego rywal, Karol Nawrocki, mógł liczyć na poparcie rzędu 49,7%.

Oznacza to, że – jeżeli oczywiście wyniki się potwierdzą, a prawdopodobieństwo jest duże – to Trzaskowski zastąpi Andrzeja Dudę na prezydenckim fotelu. Dojdzie także do sytuacji, w której prezydent reprezentuje tą samą partię, co premier.

Marcin Bosacki, poseł Koalicji Obywatelskiej, zamieścił zdjęcie ze sztabu Rafała Trzaskowskiego wykonane zaraz po ogłoszeniu wyników exit poll. Widać, że radość wśród popleczników polityka jest ogromna.

Prezydent – elekt Rafał Trzaskowski. Teraz

🇵🇱✌️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️ pic.twitter.com/YDOTpahP3g — Marcin Bosacki (@MarcinBosacki) June 1, 2025

Przeczytaj również: