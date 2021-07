Mamy za sobą pierwszy sukces podczas igrzysk olimpijskich w Tokio. Polska czwórka podwójna mężczyzn wygrała swój wyścig eliminacyjny i awansowała bezpośrednio do finału.

W Tokio trwa ceremonia otwarcia igrzysk olimpijskich. I chociaż turniej oficjalnie dopiero się rozpoczyna, to pierwsze konkurencje już za nami. W nocy polskiego czasu odbyły się eliminacje wioślarskie, w których startowała polska czwórka podwójna w składzie Dominik Czaja, Wiktor Chabel, Szymon Pośnik i Fabian Barański.

Polacy pokazali się z bardzo dobrej strony w swoim wyścigu eliminacyjnym i już na półmetku widać było, że to Biało-Czerwoni i Włosi awansują do finału. Ich przewaga była na tyle duża, że do końca ścigali się tylko między sobą. Ostatecznie to Polacy byli górą, a Włosi awansowali z drugiego miejsca. Z pierwszego wyścigu awans do finału zapewniły sobie Holandia oraz Australia.

Pozostałe osady powalczą w repasażach. Finał odbędzie się we wtorek, 27 lipca, o godzinie 2:58.

Czytaj także: Kapustka poznał diagnozę. Potworny dramat piłkarza Legii

Żr.: WP SportoweFakty, YouTube/Eurosport Polska