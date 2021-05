Joanna Jędrzejczyk tegoroczny weekend majowy zakończyła wizytą u chirurga. Zawodniczka MMA pokazała zdjęcie fatalnie wyglądającego urazu. Na szczęście wygląda na to, że wszystko skończyło się dobrze.

Joanna Jędrzejczyk tym razem nie miała dla swoich fanów dobrych wieści. Zawodniczka, a ostatnio także jurorka popularnego programu „Dance Dance Dance”, trafiła do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie. Pokazała zdjęcia fatalnego urazu zaznaczając jednak, że każdy ogląda je na własne ryzyko.

Zawodniczka nie wyjaśniła dokładnie, co się stało, ale zdjęcia zakrwawionej nogi wyglądały fatalnie. „Więc chcesz być wojownikiem?” – napisała pod zdjęciami.

Wygląda jednak na to, że wszystko skończyło się dobrze. Joanna Jędrzejczyk podziękowała za profesjonalną pomoc. „Dobre jest to, że jutro rano mogę wrócić do treningu. Wielkie podziękowania dla chirurga Bartka Mamińskiego i Damiana Smasha za szybką i wspaniałą gościnność” – dodała.

Czytaj także: Aktor zdradził wysokość emerytury. To dlatego wciąż jest aktywny zawodowo?

Źr.: Instagram/joannajedrzejczyk