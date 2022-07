Zakończyła się rozmowa telefoniczna przywódców Stanów Zjednoczonych i Chin. Jak poinformował Biały Dom, Joe Biden i Xi Jinping rozmawiali przez ponad dwie godziny. Szczegóły na ten moment nie są znane.

W ostatnich miesiącach znacząco wzrosło napięcie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Z jednej strony ma to związek z rosyjską inwazją na Ukrainę. USA otwarcie wspierają Ukrainę, przekazując jej między innymi uzbrojenie oraz dane wywiadowcze. Chiny wprawdzie nie opowiadają się po stronie rosyjskiej, ale odmawiają używania słowa „inwazja”, oskarżając Stany Zjednoczone i NATO o eskalację konfliktu.

Z drugiej strony, zaostrza się chińska retoryka wobec Tajwanu. Władze w Pekinie coraz otwarciej sprzeciwiają się dążeniom Tajwanu do niepodległości, co z kolei pośrednio wspierają Stany Zjednoczone. Zdaniem ekspertów, to właśnie tam może nastąpić największa eskalacja konfliktu pomiędzy USA i Chinami.

Między innymi na temat rosnących napięć wokół Tajwanu oraz wojny na Ukrainie w czwartek rozmawiali Joe Biden i Xi Jinping. Przywódcy Stanów Zjednoczonych i Chin odbyli ponad dwugodzinną rozmowę, co potwierdził Biały Dom. Istotną poruszoną kwestią miało być ograniczenia ryzyka konfliktu między mocarstwami.

Szczegóły rozmowy przywódców nie są na ten moment znane.

Źr.: Interia