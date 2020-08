Dariusz Joński niespodziewanie pojawił się na konferencji prasowej Łukasza Szumowskiego. Polityk Koalicji Obywatelskiej pytał byłego ministra zdrowia o możliwość spotkania. Chciał porozmawiać o pieniądzach wydawanych przez państwo na maseczki i respiratory.

Wczorajsza dymisja Łukasza Szumowskiego wywołała olbrzymie emocje. Były już minister zdrowia udziela dzisiaj wielu wywiadów, w których tłumaczy powody swojej trudnej decyzji. Podczas jednego z briefingów prasowych w Sejmie, niespodziewanie pojawił się Dariusz Joński. Poseł KO postanowił zadać kilka pytań ustępującemu ministrowi.

„Chciałem zapytać, czy będzie pan o 11:00 w ministerstwie, bo będziemy z posłem Szczerbą. Chciałbym zapytać, czy chociaż raz pan znajdzie czas, żebyśmy się mogli zobaczyć” – pytał Joński. „Ja już nie będę w ministerstwie, ale na pewno się tutaj z panem spotkam na korytarzach sejmowych. Jestem już byłym ministrem” – odparł Szumowski. Zapewnił, że nadal będzie posłem.

Czytaj także: Szumowski podał się do dymisji, choć jeszcze niedawno to wykluczał. Teraz się tłumaczy

Joński twierdzi, że od półtora miesiąca razem ze Szczerbą wracali się do Szumowskiego z pytaniami. „Pytaliśmy: gdzie są pieniądze za respiratory i za maski” – mówił poseł. „Odpowiedzi dostawaliście w takim trybie, jaki przewiduje ustawa. Nie ma nigdzie takiego zapisu, żeby szef resortu spotykał się z posłami. Wielu posłów przychodzi, wielu wydaje interpelacje” – wskazał Szumowski.

„Nie uważa pan, że powinien się rozliczyć z tych 70 milionów?” – dociskał Joński. „Uważam, że rozliczę się dokładnie co do złotówki – odpowiedział Szumowski, po czym dodał: – „Nie ja, bo to Skarb Państwa uzyskuje te pieniądze”.

„Państwo podejmowaliście decyzje” – powiedział Joński. „Oczywiście, a państwo w tym czasie siedzieliście i teraz komentujecie. Gratuluję refleksu” – odparł Szumowski. „Pytamy od trzech miesięcy, gdzie są pieniądze” – nie dawał za wygraną Joński. „Panie pośle, trzeba było przyjść do ministerstwa i wspomóc – stwierdził Szumowski. Dodał, że niektórzy byli ministrowie wspomagali prace w resorcie zdrowia.” – powiedział Szumowski. Po tym poseł KO odszedł.

Zapytałem ministra Szumowskiego czy w końcu znajdzie czas i dziś spotka się z nami i odpowie na pytania. Okazuje się,że minister już nie wybiera się do ministerstwa zdrowia. pic.twitter.com/t27IVbNLh1 — Dariusz Joński (@Dariusz_Jonski) August 19, 2020

Źr. polsatnews.pl