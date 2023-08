Ujawniono nowe fakty dotyczące śmierci dwóch nastolatków, do jakiej doszło w jednym z domów w Jordanowie. Ciała 18-latka i 19-latka znaleziono w pokoju jednego z nich. Wstępnie służby wykluczają możliwość popełnienia samobójstwa.

Tragedia rozegrała się w czwartek w Jordanowie w województwie małopolskim. Obydwaj przebywali w pokoju jednego z nich. Matka 18-latka zadzwoniła po policję, gdy zobaczyła nieprzytomnych mężczyzn. Jeden z nich już nie żył, drugi zmarł w szpitalu.

Śledczy już wcześniej wykluczyli możliwość udziału osób trzecich. Zmarli nie mieli żadnych obrażeń. Za bardzo mało prawdopodobną uznano też wersję zakładającą samobójstwo, bo na chwilę obecną nic na to nie wskazuje.

Polsat News dotarł do nowych ustaleń w sprawie śmierci dwóch nastolatków. Możliwe, że doszło do przedawkowania. Wiele wskazuje na to, że mogli przed śmiercią zażyć leki psychoaktywne, bo w pokoju jednego z nich znaleziono puste blistry po lekach, które miały zostać kupione przez internet. Odnalazła je matka młodszego z nich – podaje Polsat News. Konieczne jednak będzie przeprowadzenie badań toksykologicznych.

Zlecono sekcję zwłok zmarłych.

