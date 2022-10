Podczas spotkania z wyborcami w Stargardzie Jarosław Kaczyński odnosił się również do bieżących wydarzeń politycznych. Wspominając o wpisie Radosława Sikorskiego dziękującego USA za wysadzenie Nord Stream, nie mógł odmówić sobie uszczypliwości pod adresem byłego szefa MSZ.

Po tym, jak stwierdzono, że doszło do sabotażu gazociągów Nord Stream 1 i 2, Radosław Sikorski postanowił skomentować sprawę w mediach społecznościowych. Obecny europoseł i były szef MSZ opublikował zdjęcie wycieku z Nord Stream i podziękował Amerykanom, wskazując tym samym, że to oni odpowiadają za zdarzenie. Sprawa wywołała burzę na całym świecie. Wpis Sikorskiego wykorzystali również Rosjanie, którzy powoływali się na niego podczas posiedzenia ONZ.

Kaczyński ocenił, że Sikorski w ten sposób przysłużył się Rosji. „Tak proszę państwa, lepiej się przysłużyć nie można było” – ocenił. Prezes PiS nie odmówił sobie złośliwości pod adresem byłego ministra.

Czytaj także: Tak wygląda skala wycieków z gazociągów Nord Stream. Pokazano zdjęcia satelitarne

„Dlaczego on to zrobił? Nie wiem, ale wiem, że zrobił. I mówienie, że to ekstrawagancja… proszę państwa ekstrawagancja, to jakby, nie wiem, przyszedł na jakieś przyjęcie dyplomatyczne, dajmy na to w slipkach” – kpił Kaczyński.

Według prezesa PiS, „to byłby despekt dyplomatyczny, to byłby skandal”. „A można by go nazwać albo, że jest taki pełen ekstrawagancji, albo też, że coś z nim jest niedobrze” – powiedział prezes PiS. A tutaj – jak dodał Kaczyński. – „Z głową, jak sądzę, wszystko jest ok, tylko są jakieś inne przyczyny. Jakie? Mam nadzieję, że kiedyś to ustalimy” – dodał.

Źr. se.pl