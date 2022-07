Nikt nie będzie siedział w zimnym mieszkaniu dlatego, że nie ma węgla. Będziemy prowadzili dalsze działania, by ceny węgla były niższe – oświadczył Jarosław Kaczyński w rozmowie z mieszkańcami Kurnika. Podczas swojego wystąpienia zażartował nawiązując do… Fidela Castro.

Jarosław Kaczyński spotkał się w sobotę z mieszkańcami miejscowości Kurnik (woj. wielkopolskie). W trakcie swojego wystąpienia podkreślił, że tematów jest mnóstwo, w tym kontekście nawiązał do przywódcy komunistycznej Kuby, znanego z długich wystąpień.

– Spraw jest mnóstwo. Przy końcu mówiłbym do pustej sali. Nie mam szans na konkurowanie z Fidelem Castro, więc nie będę próbował – powiedział na wstępie prezes PiS.

Podczas przemówienia nawiązał również do opozycji krajowej. – De Gaulle mówił o partii komunistycznej, że to jest partia zewnętrzna. Tak to była partia zewnętrzna, w istocie rosyjska. I tak jest w Polsce. Przynajmniej Platforma Obywatelska, to jest partia zewnętrzna wobec Polski, wobec polskich interesów – oświadczył.

Kaczyński mówił również o kłopotach z węglem w Polsce. Prezes PiS zapewnia, że podejmowane są działania na rzecz ściągania dodatkowych dostaw. – W tej chwili tych zamówień, w różnych miejscach na świecie, jest tyle, że tego węgla wystarczy – powiedział.

W tym kontekście nawiązał do problemów z ładownością portów. – Ich moc przeładunkowa jest duża i ciągle rośnie, ale ogromna część nabrzeży tych portów została sprzedana. Kto jest sprzedał? Myśmy je sprzedali? Nie! Sprzedała je Platforma Obywatelska – podkreślił.

Jednocześnie prezes PiS zapewnił Polaków, że problem z węglem zostanie załatwiony. – Nikt nie będzie siedział w zimnym mieszkaniu dlatego, że nie ma węgla – zapowiedział.