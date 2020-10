Wicepremier Jarosław Kaczyński uważa, że Polska powinna być gotowa na czarny scenariusz rozwoju epidemii koronawirusa. Polityk nie popiera jednak pomysłu wprowadzenia drugiego lockdownu w Polsce…

Wyraźny wzrost wykrywanych przypadków koronawirusa w Polsce spowodował szeroką dyskusję na temat rządowej strategii walki z epidemią. Część osób kwestionuje zagrożenie, które niesie za sobą COVID-19 i sugeruje, że obostrzenia władz są niepotrzebne. Z drugiej strony część opozycji domaga się zaostrzenia restrykcji, a nawet wprowadzenie stanu nadzwyczajnego.

Prezes PiS nie ma wątpliwości, którą drogę walki z epidemią koronawirusa obrać: Musimy z jednej strony zabezpieczyć zdrowie obywateli, ale z drugiej dać im szansę pracować

Skrajne rozwiązania krytykuje jednak wicepremier Jarosław Kaczyński. Prezes Prawa i Sprawiedliwości przyznał w rozmowie z „Gazetą Polską”, że rząd powinien prowadzić odpowiedzialną politykę i reagować adekwatnie do zagrożenia.

„Musimy z jednej strony zabezpieczyć zdrowie obywateli, ale z drugiej dać im szansę pracować, utrzymać sprawność gospodarczą państwa” – powiedział Kaczyński.

Prezes PiS krytykuje skrajne rozwiązania. „Jako szkodliwe uznaję zarówno nawoływanie do lockdownu, bo finansowo byłby on bardzo trudny, a z drugiej wmawianie ludziom, że COVID to mały problem i nie należy się nim przejmować. Otóż nie, to realne zagrożenie i należy chronić siebie i innych przed zakażeniem” – wyjaśnił.

Kaczyński o bieżących działaniach rządu: Nastawiamy się na najczarniejszy scenariusz

Polityk skrytykował działania samorządowców, którzy zezwalają na zgromadzenia. W ocenie Kaczyńskiego tego typu działania stanowią obecnie łamanie rygoru epidemicznego i są zagrożeniem dla bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli.

Kaczyński zapewnił, że rząd koncentruje się na działaniach odciążających służbę zdrowia. „Nastawiamy się na najczarniejszy scenariusz i pod niego przygotowujemy opiekę zdrowotną” – ogłosił prezes PiS.

Źródło: „Gazeta Polska”/ niezalezna.pl