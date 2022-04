Prezes PiS Jarosław Kaczyński w rozmowie z Radiem Plus krytycznie odniósł się do postawy Viktora Orbana. Premier Węgier w ostatnim czasie nie tylko sprzeciwił się wprowadzaniu sankcji wobec Rosji, ale zakwestionował rosyjskie zbrodnie w Buczy.

Postawa Viktora Orbana w kontekście rosyjskiej inwazji na Ukrainę budzi wiele kontrowersji. Premier Węgier w ostatnim czasie krytycznie wypowiadał się pod adresem Wołodymyra Zełenskiego. Zapowiedział, że Węgry nie poprą sankcji obejmujących embargo na rosyjską ropę oraz gaz, zakwestionował też rosyjskie zbrodnie w Buczy.

I właśnie o postawę Orbana Jarosław Kaczyński pytany był w rozmowie z Radiem Plus. Ocena prezesa PiS była jednoznaczna. „Kiedy pan Orban mówi, że on nie widzi dokładnie tego, co się zdarzyło w Buczy, to mu trzeba poradzić pójście do okulisty, i to jest zawód” – powiedział.

Wicepremier pytany był, czy w relacjach polsko-węgierskich szykują się zmiany. „Zmiana byłaby bardzo dobrą rzeczą, ale pod warunkiem, że Viktor Orban się zmieni. To jest warunek, który musimy jasno sformułować, bo my nie możemy współpracować jak dotąd, jeżeli to będzie w dalszym ciągu tak” – powiedział Kaczyński. „Sądzę, że to, co robi Viktor Orban łączy się z nadzieją na odegranie jakiejś roli, jeżeli chodzi o doprowadzenie do końca tego konfliktu, ale sądzę, że to jest całkowicie ślepa uliczka” – dodał.

Czytaj także: Morawiecki z poruszającym apelem w Sejmie. „Proszę, zróbmy to razem”

Źr.: Radio Plus