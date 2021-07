Jarosław Kaczyński poinformował, że PiS popiera deklarację podpisaną przez liderów kilkunastu partii centro-prawicowych z całej Europy. Dotyczy ona sprzeciwu wobec kierunku obranego przez Unię Europejską.

Podczas konferencji prasowej Kaczyński poinformował, że deklarację podpisują liderzy wielu europejskich partii. „Dzisiaj w co najmniej kilku stolicach europejskich, o tej samej porze przywódcy wielu partii – około 10, w tym dwie włoskie – Bracia Włosi pani Meloni, Liga pana Salviniego, w Hiszpanii Vox pana Abascala, we Francji Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen, Fidesz na Węgrzech, w Polsce PiS, ale tych partii jest więcej, podpisują wspólną deklarację” – mówił prezes PiS.

Polityk zwrócił uwagę, że podpisanie deklaracji następuje w chwili, gdy rozpoczęła się konferencja w sprawie przyszłości Europy. Zdaniem prezesa PiS, ma ona niejasną strukturę i cele.

„Można przypuszczać, że chodzi o pogłębienie procesów, które nie prowadzą do rozwoju UE, ale prowadzą do głębokiego kryzysu, który trwa. I do zjawisk, które z założeniami twórców UE i praktyką pierwszych lat, nie mają nic wspólnego. Do superpaństwa, do centralizacji, przeprowadzenia rewolucji kulturalnej, która ma zniszczyć dotychczasowe struktury społeczne” – mówił Kaczyński.

Kaczyński: „My tych rewolucji nie chcemy”

„My tych rewolucji nie chcemy, uważamy je za przedsięwzięcie, które jak wszystkie tego rodzaju zamysły w dziejach Europy i świata przyniesie tylko bardzo wiele nieszczęść i radykalne ograniczenie wolności” – dodał Kaczyński.

Prezes PiS ocenił, że przyjęcie wspólnej deklaracji oznacza zrobienie czegoś dobrego dla przyszłości Europy. „Ta wspólna deklaracja jest dokumentem, który mówi Europejczykom, że jest inna opcja, inna możliwość, inna droga. My liczymy na to, że z czasem tego rodzaju przedsięwzięcie, czy w postaci tego dokumentu, czy w postaci jakichś innych, ale o zbliżonej treści, będzie miało poparcie także innych formacji politycznych” – mówił Kaczyński.

