Kilka dni temu media obiegła informacja, że Jarosław Kaczyński trafił na kwarantannę. Prezes PiS miał kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie koronawirusem. Polityk wykonał test na obecność w organizmie wirusa SARS-CoV-2. Do jego wyników dotarli reporterzy „Super Expressu”.

Informację o kwarantannie prezesa PiS przekazał dwa dni temu wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. „Po informacji o kontakcie, w ramach obowiązków służbowych, z osobą zarażoną COVID-19, Prezes PiS Jarosław Kaczyński – zgodnie z zaleceniami GIS – udaje się na autokwarantannę do czasu dalszych decyzji służb sanitarnych” – napisał. Zaznaczył, że prezes PiS czuje się dobrze.

Także członkowie rodziny potwierdzają, że Kaczyński jest w dobrej formie. „Rozmawialiśmy przez telefon. Z Jarkiem jest wszystko dobrze, nie ma objawów. Czuje się dobrze, pracuje, rwie się już do pracy Jarek, zresztą on pracuje cały czas z domu teraz. Jest w świetnej formie” – opowiada „SE” brat cioteczny prezesa, Jan Maria Tomaszewski.

Kaczyński miał test

Tymczasem reporterzy „SE” dotarli do wyniku testu na koronawirusa. Okazuje się, że Kaczyński ma powody do zadowolenia, bo wynik okazał się negatywny. „Jarosław Kaczyński miał test na Covid i z tego co wiem jest dobrze, bo wyszedł negatywny wynik. Prezes będzie musiał jeszcze kilka dni jednak pobyć na kwarantannie w domu. Mamy nadzieję, że wszystko będzie dobrze, a kolejnego testu za kilka dni nie można wykluczyć” – powiedział gazecie informator będący „ważnym politykiem PiS”.

„Prezes 18 października, czyli w dniu uroczystości smoleńskich, przebywał w Krakowie na mszy świętej, a później wszyscy spotkali się w tamtejszej siedzibie PiS. I to tam najpewniej Jarosław Kaczyński miał kontakt z osobą zakażoną” – potwierdza ważny polityk partii rządzącej w rozmowie z „Super Expressem”.

Inni politycy PiS na kwarantannie

Również w poniedziałek o skierowaniu na kwarantannę poinformował minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. „W czasie izolacji będę pracował, podejmował decyzje oraz będę w kontakcie z dowódcami i współpracownikami. Nie mam żadnych objawów choroby” – oświadczył polityk.

W niedzielę kwarantannę zakończył premier Mateusz Morawiecki. „Kochani, moja kwarantanna już się zakończyła, ze zdrowiem na szczęście wszystko w porządku, rodzina szczęśliwa, bo nareszcie się zobaczymy” – napisał Morawiecki na portalu społecznościowym.

Źr. se.pl