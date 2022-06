Jarosław Kaczyński ponownie uderzył w Donalda Tuska. Na antenie Telewizji Polskiej ostro zareagował na jego słowa o „wymiataniu żelazną miotłą”. Odniósł się także do pomysłu rozdziału Kościoła od państwa.

Jarosław Kaczyński we wtorek poinformował o swoim odejściu z rządu. Prezes Prawa i Sprawiedliwości wprost stwierdził, że zamierza skupić się na walce wyborczej w Polsce. Wiele wskazuje na to, że podobny cel ma Donald Tusk, który jakiś czas temu zrezygnował ze swoich funkcji w Unii Europejskiej, by skupić się na polityce w Polsce.

Prezes PiS pojawił się również na antenie Telewizji Polskiej, gdzie rozmawiał z Danutą Holecką. Dziennikarka pytała go między innymi o słowa Donalda Tuska o „wymiataniu żelazną miotłą”, a także o deklarację dotyczącą rozdziału Kościoła od państwa, ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Odpowiedź Kaczyńskiego była niezwykle gwałtowna. „Sądzę, że przygotowuje coś w rodzaju wojny domowej w Polsce. Ten szok wynikający z utraty władzy – oni, zdaje się, byli przekonani, że będą tutaj rządzić bardzo, bardzo długo – doprowadził do jakichś zmian psychicznych i snucia takich planów, które z demokracją i praworządnością nie mają kompletnie nic wspólnego. A poza tym, muszą doprowadzić do niezwykle ostrych konfliktów ze wszystkimi tego konsekwencjami” – mówił.

Prezes PiS postanowił też ostrzec potencjalnych wyborców PO. „Więc mogę tylko ostrzec tych wszystkich, którzy chcieli głosować na takie rozwiązania, że później będą tego fatalne skutki. Bo apelowanie do Donalda Tuska i jemu podobnych jest kompletnie bezsensowne. To jest pewien stan psychiczny” – powiedział.

