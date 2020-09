Jarosław Kaczyński osobiście przedstawił dzisiaj główne założenia nowej ustawy dotyczącej ochrony zwierząt. Prezes PiS krótko odniósł się także do sprawy nadchodzącej rekonstrukcji rządu.

„W Polsce trzeba wprowadzić nowy porządek prawny dotyczący ochrony zwierząt; jest gotowy projekt ustawy, liczymy na ponadpartyjne poparcie” – mówił Jarosław Kaczyński na specjalnej konferencji prasowej. Główne założenia projektu PiS to m.in. zakaz hodowli zwierząt futerkowych, ograniczenie uboju rytualnego, zwiększenie kompetencji organizacji pozarządowych, częstsze kontrole schronisk.

Prezes #PiS J. #Kaczyński: Uważamy, że w Polsce trzeba wprowadzić nowy porządek prawny w kwestii ochrony zwierząt. #PiątkaDlaZwierząt pic.twitter.com/SLqwHh5uAr — Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) September 8, 2020

„W Polsce trzeba wprowadzić zupełnie nowy porządek prawny, jeśli chodzi o ochronę zwierząt. Względy, które za tym przemawiają, mają charakter humanitarny. Jest także jeszcze jeden wzgląd – w Polsce bardzo często mówi się o europeizacji, że Polska powinna być jak Europa. To czasem jest celne, a czasem nie warto się wzorować na państwach, które leżą na zachód od naszych granic. Ale na pewno to jest celne, jeśli mówimy o tym, żeby w Polsce humanitarne standardy odnoszące się do zwierząt były nie gorsze, a nawet może lepsze jeszcze niż w krajach na zachód” – powiedział Kaczyński.

Kaczyński liczy na poparci innych partii

Prezes PiS nie ukrywa, że liczy na poparcie wszystkich sił politycznych. „My liczymy tu także na poparcie ponadpartyjne, bo to nie jest kwestia polityczna, to jest kwestia związana z tym wszystkim, (…) co się określa jako humanitaryzm i (…) co odnosi się do ludzkiej dobroci, uczciwości” – mówił Kaczyński.

W konferencji wziął udział także przewodniczący Forum Młodych PiS Michał Moskal, który przedstawił „Piątkę dla Zwierząt”. Nowe przypisy zakładają m.in. wprowadzenie „całkowitego zakazu wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych, w czym mieści się wykorzystywanie zwierząt w działalności cyrków”.

„Zwierzęta nie będą mogły być trzymane w sposób stały na krótkich uwięziach. Będą musiały być zapewnione odpowiednie do ich rozmiarów warunki. Koniec z krótkimi łańcuchami, koniec z ciasnymi kojcami, bo uważamy, że posiadanie zwierzęcia, to również odpowiedzialność zapewnienia mu dobrych warunków bytowych” – mówił Moskal.

Na początku konferencji Kaczyński krótko odniósł się do planowanej rekonstrukcji rządu. „Na początek, jeśli chodzi o rząd, o jego organizacje. Mogę tylko powiedzieć, że rozmowy trwają” – powiedział prezes PiS. „To są rozmowy skomplikowane, ale jestem głęboko przekonany, że przyniosą właściwe efekty i te zmiany, które planujemy zostaną przeprowadzone” – podsumował.

Źr. polsatnews.pl