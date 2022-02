Jarosław Kaczyński w rozmowie z dziennikarzami zapowiedział, że partia wyciągnie „konsekwencje personalne” za klęskę Polskiego Ładu. Tymczasem radio RMF FM nieoficjalnie ustaliło, kto straci posadę. Pada nazwisko ministra.

Kaczyński przyznał, że rozumie krytykę pod adresem rządzących za sposób wprowadzania Polskiego Ładu. „Nie dziwię się, że pojawiła się krytyka tego, co wydarzyło się z częścią pierwszych wypłat, bo tu mamy do czynienia z czymś, co trzeba naprawić i co jest bolesne. Stało się coś więcej niż niewłaściwego” – mówił.

Prezes PiS usłyszał pytanie o to, co partia rządząca zamierza zrobić z tą sytuacją. „Na pewno jest tu potrzebna radykalna naprawa i na pewno, o czym mówiłem na posiedzeniu kierownictwa partii, są potrzebne decyzje o charakterze politycznym, w tym personalne” – przyznał Kaczyński.

Kto może spodziewać się dymisji? Już wcześniej Polsat News informował nieoficjalnie, że chodzi o wiceministra finansów Jana Sarnowskiego. Tymczasem z ustaleń reporterów radia RMF FM wynika, że nie tylko on może spodziewać się konsekwencji.

Dziennikarze RMF FM ustalili, że dymisje czekają ministra finansów Tadeusza Kościńskiego i wiceministra Jana Sarnowskiego. Dojdzie do tego w perspektywie kilkunastu dni.

Faktyczna decyzja ws. dymisji – jak mówią RMF FM nieoficjalnie współpracownicy premiera – już zapadła. Stało się to podczas ostatniej narady władz Prawa i Sprawiedliwości. Nim jednak dymisje formalnie nastąpią, winowajcy mają naprawić to, co zepsuli, czyli przygotować ustawę wprowadzającą w Polski Ład serię poprawek.

