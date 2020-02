Hitem sieci błyskawicznie stało się nagranie pokazujące reakcję Jarosława Kaczyńskiego na tłumaczenia Joanny Lichockiej. Posłanka PiS pokazała w stronę posłów opozycji wulgarny gest tłumacząc później, że jedynie przesuwała energicznie palcem pod okiem.

Opozycja nie kryje wściekłości po geście Joanny Lichockiej, który wzbudził ogromne oburzenie. Wygląda na to, że posłance w pewnym momencie puściły nerwy i w stronę posłów opozycji pokazała środkowy palec. Od wczoraj w sieci pojawiają się setki komentarzy osób oburzonych skandalicznym gestem.

Ona sama twierdzi, że opozycja pokazuje tylko pojedynczą klatkę, mówi o kłamstwie i manipulacji. „Szanowni Państwo, gdybym chciała pokazać gest środkowego palca posłom PO, którzy po chamsku zachowywali się na sali plenarnej, to bym to zrobiła. Przesuwałam dwukrotnie palcem pod okiem, energicznie bo byłam zdenerwowana. Nic więcej, a politycy PO sądzą po sobie. To ich styl” – napisała na Twitterze.

Wygląda na to, że w podobny sposób posłanka tłumaczyła się Jarosławowi Kaczyńskiemu. Czy prezes PiS uwierzył w taką wersję? Do sieci trafiło wymowne nagranie, na którym widać, że pod koniec Kaczyński sam nie może wytrzymać.

Widzieliście w @SzkKontaktowe, jak Lichocka potulnie tłumaczyła się Kaczyńskiemu co zrobiła, a na końcu boss zbladł :D pic.twitter.com/IYdUTAwzp3 — Kondominium (@LewitujacyUmysl) February 13, 2020

Do sieci trafiło już też nagranie z sali sejmowej. Widać na nim dokładnie zachowanie posłanki Lichockiej. Czy faktycznie celowo pokazała środkowy palec? To już każdy musi ocenić sam.

Chamidło. No sorry, tego się nie da inaczej nazwać. pic.twitter.com/RqZtQmdwiI — Patryk Wachowiec (@PatrykWachowiec) February 13, 2020

Źr.: Twitter