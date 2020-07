Jarosław Kaczyński na antenie radiowej Jedynki potwierdził ostatnie doniesienia mediów na temat planowanych zmian w składzie rządu. Prezes PiS zapewnił jednak, że premier Mateusz Morawiecki pozostanie na swoim stanowisku.

„Po wakacjach może nastąpić rekonstrukcja rządu, ale premier zostaje. Zmiany personalne w rządzie nastąpią, ale zaznaczam, że nie chodzi tutaj o premiera.” – podkreślił Kaczyński. „Rząd będzie skonstruowany inaczej, w sposób, który zlikwiduje sytuację, w której ciąg decyzyjny jest rozproszony po różnych ministerstwach” – wyjaśnił.

Prezes partii rządzącej odniósł się także do niedawnych wyborów prezydenckich. „To jest bardzo ważny sukces, dlatego, że to było starcie cywilizacyjne.” – podkreślił Kaczyński. „Jeżeli ktoś uważa, że warto być Polakiem, to musi być po tej stronie, która broni tradycyjnych wartości, która chce przebudowywać rzeczywistość tak, żeby była ona bardziej sprawiedliwa.” – powiedział.

Kaczyński podkreślił, że minione wybory, to „starcie między tymi, którzy chcą otworzyć Polskę na rewolucję, która odbywa się na zachodzie Europy. Narzucić ją Polakom, a tymi, którzy są na tyle świadomi, żeby wiedzieć, że nic dobrego to Polsce nie przyniesie, a wręcz przeciwnie” – zaznaczył.

Kaczyński o rozwoju gospodarczym

„Nie ma nic złego ani dziwnego w tym, że Polska chce być krajem, który jeśli chodzi o poziom rozwoju gospodarczego, cywilizacyjnego, w niczym nie ustępuje Niemcom” – powiedział Kaczyński. „Musimy jeszcze przejść pod górę kawałek drogi, ale to jest możliwe. To zostało udowodnione, to pokazuje siłę naszego społeczeństwa” – dodał.

„Teraz wyraźnie przyspieszyliśmy ten marsz. Sądzę, że przynajmniej średnie pokolenie Polaków, może jeszcze w wieku pełnej sprawności, dożyje tego momentu, kiedy to zrównanie nastąpi. Jest to wysoce prawdopodobne, ale nie pewne, bo to wymaga odpowiedniej władzy” – powiedział Kaczyński.

Źr. dorzeczy.pl