Jarosław Kaczyński kontynuuje swój objazd po Polsce. Tym razem prezes Prawa i Sprawiedliwości pojawił się w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie znów uderzył w opozycję. Jego słowa wywołały ogromne kontrowersje.

Trudno powiedzieć, czy objazd Jarosława Kaczyńskiego po Polsce przynosi partii rządzącej więcej pożytku czy szkody. Słowa Prezesa PiS wzbudzają bardzo duże kontrowersje. Być może umacnia poparcie swojego elektoratu, ale trudno przypuszczać, by w ten sposób kogokolwiek przekonywał do swoich racji.

Tym razem polityk pojawił się w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie postanowił uderzyć w opozycję. I zrobił to w dość niewybredny sposób. „To są skądinąd, ludzie przeciętnie rzecz biorąc na bardzo niskim poziomie kulturalnym i oni po prostu nie są w stanie znieść tego, że to oni nie rządzą” – powiedział.

Dalej było jeszcze gorzej. „Na to trzeba mieć jednak przekroczony pewien poziom osobistej i politycznej kultury. Oni tego poziomu nie przekraczają, no takich ich już Bóg stworzył. Oczywiście mówię to żartem, bo Bóg tworzy rzeczy dobre, ale diabeł złe, ale nie chcę posuwać się do tego, że ich stworzył diabeł” – dodał Kaczyński.

Czytaj także: Tarczyński reaguje na wpis niemieckiej europoseł. „Kto ci pisał to po polsku?”

Źr.: TVP Info