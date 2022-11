Dominik Tarczyński ostro zareagował na wpis jednej z niemieckich europosłanek. Hannah Neumann opublikowała na Twitterze wpis poświęcony sytuacji ekologicznej na Odrze. Polski eurposeł nie wytrzymał czytając, co napisała w języku polskim.

Latem w Odrze doszło do masowego śnięcia ryb. Jak się okazało doszło do tego na skutek zakwitnięcia złotych alg. Do tego z kolei doszło najprawdopodobniej z powodu zbytniego zasolenia wód tej rzeki.

Teraz do sprawy odniosła się niemiecka europosłanka Hannah Neumann. „Byłam tego lata nad Odrą i na Odrze. Z bliska doświadczyłam masowej śmierci ryb i muszli” – napisała na Twitterze w języku polskim. „Wiele osób w regionie sprzeciwia się planom polskiego rządu dotyczącym rozbudowy Odry” – dodała.

Czytaj także: Morawiecki alarmuje: „Jeśli to się stanie, Rosja skieruje swoją agresję na Polskę”

Tarczyński zareagował bardzo ostro. „Kto Ci pisał to po polsku?” – rozpoczął. „Nie musisz wołać tego tłumacza… Wiem dokładnie. Dziś widzimy się w parlamencie. Dopytam Cię osobiście o to zlecenie” – dodał polski europoseł.

Polityk odniósł się też do historii. „Już wy Niemcy „zaopiekowaliście się” środowiskiem pięknej Afryki” – napisał. Dołączył zdjęcie przedstawiające członków plemienia Herero (w latach 1904-1908 cesarskie Niemcy założyły ośrodek na kształt obozów koncentracyjnych podczas powstania ludu Herero w Namibii).

Kto Ci pisał to po polsku?



Nie musisz wołać tego tłumacza…

Wiem dokładnie.

Dziś widzimy się w parlamencie. Dopytam Cię osobiście o to zlecenie.



Już wy Niemcy „zaopiekowaliście się” środowiskiem pięknej Afryki.



Zajmij się swoimi nowootwartymi kopalniami w Rzeszy! pic.twitter.com/XJHuKm76BU — Dominik Tarczyński MEP (@D_Tarczynski) November 22, 2022

„Zajmij się swoimi nowootwartymi kopalniami w Rzeszy!” – dodał na zakończenie Tarczyński.

Źr. twitter; wprost.pl