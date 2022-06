Kamery monitoringu przy ZOO w Amarillo (USA, Teksas) uchwyciły tajemniczą postać. Cały czas nie wiadomo, kto to był.

Nie lada zdziwienie przeżyły osoby, które przeglądały nagrania miejskiego monitoringu w Amarillo w Teksasie. Ich oczom ukazało się bowiem tajemnicza postać, która przechadzała się przy ogrodzenie tamtejszego ogrodu zoologicznego.

Co ciekawe, władze miasta jak dotąd nie ustaliły, kim owa postać była lub było. Przedstawiciele Amarillo zamieścili jednak na Twitterze wpis, do którego dołączyli zrzut ekranu monitoringu. Zwrócili się też do mieszkańców z prośbą o pomoc w ustaleniu tożsamości dziwnego spacerowicza.

– ZOO w Amarillo uchwyciło dziwny obraz przy ogrodzeniu, w ciemności i wczesnym rankiem 21 maja (około 1:25 rano). Czy to osoba w dziwnym kapeluszu, która lubi chodzić po nocy? Chupacabra? Czy macie jakieś pomysły co to może być? – napisano na Twitterze miasta.

The Amarillo Zoo captured a strange image outside the zoo in the dark and early morning hours of May 21 (around 1:25 a.m.). Is it a person with a strange hat who likes to walk at night? A chupacabra? Do you have any ideas of what this UAO- Unidentified Amarillo Object could be? pic.twitter.com/86Ly9ogtBT