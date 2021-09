Parodia słynnego przeboju zespołu Bajm „Ta sama chwila” podbija sieć. Autorem nowego tekstu jest Kamil Baleja. Prezenter radiowy zaśpiewał utwór na antenie. „Nieeee wydmucham więcej wam, niż dwa promile” – słyszymy.

W ostatnich dniach media żyją sprawą zatrzymania Beaty K. Słynna wokalistka miała prowadzić samochód pod wpływem alkoholu. Jak donosi „Fakt” badanie wykazało, że piosenkarka miała w organizmie 2 promile alkoholu.

„Kochani. Przepraszam wszystkich. Wiem, że was zawiodłam. Z całego serca żałuję tego, co się wydarzyło. Bardzo się tego wstydzę. Wiem, że muszę ponieść konsekwencje tego, co się stało. Jestem na to gotowa. Beata” – czytamy w oświadczeniu opublikowanym na Facebooku Beaty Kozidrak.

Głośną sprawą zajął się na antenie Radia Złote Przeboje Kamil Baleja. Prezenter pochwalił się słuchaczom „nową wersją” słynnego przeboju Bajmu „Ta sama chwila”.

„Chuch, niech ten kieliszek zbudzi krew. Niech wszystko będzie już okej. Jest tyle miejsc, do których dojedziemy” – słyszymy.

„Nie wydmucham Wam więcej niż 2 promile. Tak zygzakiem jadę ja, w tę piękną chwilę” – śpiewa w refrenie.

Przypomnijmy, że Kamil Baleja dał się poznać szerszej widowni w sieci za sprawą swojego ironicznego komentarza dotyczącego Pawła Kukiza. Niespełna miesiąc temu prowadzący zapowiedział utwór obecnego posła w następujących słowach: „Siedem minut po siódmej. Dzień dobry państwu o poranku. Dla was teraz Kukiz, 'Bo tutaj jest, jak jest'!”

Kiedy z głośników popłynęły pierwsze takty utworu prezenter nieoczekiwanie przerwał emisję. „A nie, przepraszam najmocniej. Przepraszam, przepraszam, bo się pomyliłem. Nie ten guzik, nie, nie, nie. Teraz Urszula” – zakomunikował.