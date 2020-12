Kamil Durczok jest zawiedziony postawą opozycji ws. COVID-19. W opinii byłego dziennikarza, politycy nie przedstawili jak dotąd planu wyjścia z kryzysu. – Stękacie a o waszej strategii cicho – napisał. Na jego wpis odpowiedział Paweł Graś.

Od początku pandemii koronawirusa opozycja, a zwłaszcza Platforma Obywatelska konsekwentnie krytykuje działania Prawa i Sprawiedliwości. Borys Budka zarzucił nawet rządzącym, że ukrywają prawdę o prawdziwym przebiegu COVID-19.

– Od samego początku pandemii ten rząd oszukuje społeczeństwo. Tak było w marcu, gdy rząd mówił, że jest gotowy na pandemię, tak było i później, gdy sprowadzano pod publikę wielkim Antonowem maseczki bez atestów, gdy ściągano sprzęt – mówił na początku listopada.

Z kolei w ubiegłym tygodniu informowaliśmy o innym wystąpieniu lidera PO, które poświęcono sprawie COVID-19. – Ponieważ rząd na forum parlamentu nie robi nic, by rzetelnie informować o tym, co dzieje się i o swoich planach, dlatego zwróciłem się do prezydenta Rzeczpospolitej o pilne zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego – ogłosił szef PO.

Działaniom opozycji przypatruje się uważnie Kamil Durczok. Były dziennikarz podzielił się we wtorek krótką refleksją w tej sprawie. „A ja czekam i czekam i czekam… I ciagle nie słyszę ze strony #opozycja jak należy wychodzić z tego #COVID19 bajzlu” – zauważył. „Krytykujecie, stękacie a o waszej strategii cicho” – dodał.

Nieoczekiwanie na wpis dziennikarza zareagował szef gabinetu przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej Paweł Graś. „Kamil, bo cała opozycja czeka na Ciebie, wiadomo, że Ty masz pomysł na wszystko” – stwierdził były rzecznik prasowy Rządu RP.