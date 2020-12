Zwróciłem się do prezydenta o pilne zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego – ogłosił Borys Budka. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej wyjaśnił, że rząd nie udziela informacji na temat przebiegu epidemii w Polsce.

W czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił kolejne restrykcje, które obowiązywać będą od 28 grudnia do 17 stycznia. Szef resortu wyjaśnił, że władze Polski zwracają uwagę na coraz gorszą sytuację epidemiczną w innych krajach Europy i podejmują podobne kroki, by wyhamować wybuch trzeciej fali.

Sam Niedzielski określił plan rządu mianem „kwarantanny narodowej„, jednak w piątek rano informację doprecyzował wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. „Być może pan minister w nawale pracy użył tego sformułowania. Pan premier mówił o rozszerzonym etapie solidarności. To jest bardziej precyzyjne. Narodowa kwarantanna jest bliższa lockdownowi, a takiej sytuacji w Polsce nie ma” – tłumaczył na antenie TVN24.

Wyjaśnienia polityka PiS nie przekonują Borysa Budki. – Wczoraj faktycznie rząd ogłosił lockdown. Zrobił to z zupełnego zaskoczenia, wbrew obietnicom, że tego typu decyzje będą potwierdzone wcześniej odpowiednimi danymi – powiedział lider PO na konferencji prasowej.

Budka apeluje do prezydenta: Rząd na forum parlamentu nie robi nic

Szef największej partii opozycyjnej zauważył, że tego typu decyzje powinny być wcześniej konsultowane. Zdaniem Budki, jeśli rząd posiada nieznane informacje na temat trzeciej fali epidemii, powinien podać je do wiadomości publicznej.

– Czy prawdziwe jest to, co codziennie ogłaszane jest na konferencjach prasowych, czy też rząd dysponując jakimiś innymi danymi, nie informując Polaków wprowadza tego typu obostrzenia? Zrobiono to z absolutnego zaskoczenia – przekonuje Budka.

W związku z niejasną sytuacją lider PO zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy. – Ponieważ rząd na forum parlamentu nie robi nic, by rzetelnie informować o tym, co dzieje się i o swoich planach, dlatego zwróciłem się do prezydenta o pilne zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego – ogłosił.