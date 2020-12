Wprowadzamy narodową kwarantannę – ogłosił w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodatkowe obostrzenia dotyczące koronawirusa wywołały falę komentarzy w sieci. – Szaleni ludzie – stwierdził Artur Dziambor z Konfederacji.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że narodowa kwarantanna obowiązywać będzie od 28 grudnia do 17 stycznia. Polityk tłumaczył, że celem decyzji jest ochrona Polski przed trzecią falą koronawirusa.

– Chciałbym, żeby te szpitale [tymczasowe – red.] nie były wykorzystane, ale ryzyko dużej liczby zachorowań oznacza, że możemy mieć do czynienia ze skutkami, które mogą być o wiele gorsze w stosunku do tych, które widzieliśmy ostatnio w szczycie drugiej fali – podkreślił.

– Apeluję do każdego Polaka o odpowiedzialność za siebie, swoich bliskich, zachowanie, które przestrzega normy i regulacje, które wprowadzamy. Wiem jednak, że same apele nie pomogą, same apele to za mało. Spójrzmy, co robią nasi sąsiedzi – dodał.

Narodowa kwarantanna oznacza zaostrzenie dotychczasowych ograniczeń dla obywateli i przedsiębiorców. Wśród nich: zamknięcie galerii (poza sklepami spożywczymi i drogeriami), zamknięcie hoteli (zakaz wyjazdów służbowych i sportowych).

Opozycja krytykuje narodową kwarantannę. Dziambor porównuje decyzję do „szaleństwa”

„To jest po prostu zwykły lockdown. Pod tym względem rząd PiS-u przez wiele tygodni okłamywał Polaków” – komentuje Marcin Kierwiński w TOK FM. „Wprowadziliśmy trzy dodatkowe niedziele handlowe w grudniu, żebyśmy 28.12 mogli zamknąć galerie handlowe. Rozumiecie? Nie? Ja też nie…” – napisała Katarzyna Kotula z Lewicy.

Zdecydowanie ostrzej dzisiejszą wiadomość podsumował Artur Dziambor z Konfederacji. „Rządzą nami ludzie niekompetentni i szaleni” – napisał.

Rządzą nami ludzie niekompetentni i szaleni. — Artur E. Dziambor (@ArturDziambor) December 17, 2020

Źródło: Twitter