Kamil Glik wstawił dość niespodziewane zdjęcie przed meczem z Hiszpanami. Zawodnik włoskiego Benevento przedstawił samego siebie w nietypowej roli.

Emocje przed meczem Polaków z Hiszpanią narastają. Podkręcają je sami piłkarze. Wśród nich Kamil Glik, który przed starciem z ekipą Luisa Enrique zamieścił na swoim profilu społecznościowym w serwisie Facebook dość nietypowe zdjęcie.

Popularny „Glikson” opublikował fotografię… ze swoją własną osobą. Piłkarz włoskiego Benevento jest jednak przedstawiony w dość nietypowy sposób. Przypomina bowiem rzymskiego rycerza, który trzyma w dłoni miecz zarzucony na ramię. Na klatce piersiowej ma natomiast zbroję. Świadczy to o tym, że nasi piłkarze są nastawieni na zaciętą walkę ze swoimi rywalami z Półwyspu Iberyjskiego.

„Walczymy, jesteście z nami jak 12 zawodnik” – napisał Kamil Glik na swoim profilu społecznościowym.

To kolejny raz, gdy polscy piłkarze nawiązują do wojennej stylistyki przed meczem z Hiszpanią. Wcześniej zrobił to Jan Bednarek, który podczas konferencji prasowej mówił o polskiej husarii. „Zobaczą, jak polska husaria broni. Tak do tego podchodzimy. Analizujemy przeciwnika, ale chcemy się skupić na sobie, na tym, by każdy na boisku zagrał najlepszy mecz w życiu” – powiedział defensor Southampton FC. Więcej na ten temat TUTAJ.