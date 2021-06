Kamil Grosicki zabrał głos przed meczem reprezentacji Polski z Hiszpanami. Zawodnik, który w ubiegłym sezonie grał w zespole West Bromwich Albion, nie został powołany na Euro 2020.

Już dziś reprezentacja Polski zmierzy się w Sewilli z drużyną narodową Hiszpanii. Dla naszego zespołu to ostatnia szansa, by nadal pozostać w walce o fazę play off, o którą – w obliczu porażki ze Słowakami – będzie bardzo trudno.

Zespół Paulo Sousy może liczyć na wsparcie. Nie tylko kibiców, ale i zawodników, którzy ostatecznie na turniej nie zostali powołani. Wśród nich znalazł się m.in. Kamil Grosicki, który zamieścił na swoim profilu społecznościowym w serwisie Facebook wpis motywujący swoich kolegów z zespołu.

Grosicki postanowił odwołać się do patriotycznych akcentów. Jego wpis błyskawicznie zdobył wielką popularność i już po chwili miał kilkaset reakcji.

Grosicki zamieścił wpis, którego celem jest zmotywowanie swoich kolegów. „Powodzenia chłopaki” – rozpoczął. „Zróbcie to dla całej Polski” – dodał piłkarz, który ostatecznie na Euro 2020 nie pojechał.

„Brakuje tam w zespole silnika Turbo Grosika. Życzę nam wszystkim aby Polacy pokazali charakter i grali powyżej swoich możliwości” – napisał jeden z kibiców. „Brakuje tam Ciebie Grosik, twego Serca dla gry z orzełkiem na piersi” – dorzucił kolejny z fanów.