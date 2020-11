Mariusz Kamiński zabrał w Sejmie głos na temat wczorajszych protestów w Warszawie. Część opozycji twierdzi, że policja zachowała się zbyt agresywnie. Tymczasem szef MSWiA stwierdził, że fakt, iż policję atakuje się różnych stron świadczy o tym, że jest bezstronna.

Kamiński nawiązał też do sytuacji, jaka wczoraj miała miejsce z udziałem Włodzimierza Czarzastego i policjantów. „Nie chcę podgrzewać emocji, ale to, co pan Czarzasty zrobił wczoraj, było bardzo niedobre. Podgrzaliście atmosferę, przekazując nieprawdziwą informację” – mówił minister. Nawiązał do pierwszych doniesień posłów lewicy, którzy twierdzili, że policjanci… pobili lidera SLD.

Prawda tymczasem okazała się zupełnie odwrotna. „Funkcjonariusz, który wykonywał swoje obowiązki służbowe jest w tej chwili w szpitalu, ma uszkodzone kolano, rzepkę i więzadło. Na wiele tygodni będzie wykluczony ze służby” – powiedział Kamiński.

Minister stwierdził także, że opozycja błędnie zaadresowała wniosek o dymisję Jarosława Kaczyńskiego. „To ja od samego początku jako minister spraw wewnętrznych w pełni, codziennie sprawuję realny nadzór nad formacjami mi podległymi, w tym nad polską policją. To ja mogę być rozliczany i będę rozliczany przez wysoką izbę, bo jak każdy minister jestem gotów poddać się procedurom demokratycznym” – powiedział.

🎥 – To, że @PolskaPolicja jest dziś atakowana przez wszystkie strony politycznego sporu, świadczy o jej bezstronności. Policja nie jest i nie będzie żadną "partyjną bojówką" – powiedział minister Mariusz Kamiński podczas dzisiejszego posiedzenia Sejmu. https://t.co/Zi82VAtL5P — MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) November 19, 2020

„To ja ponoszę odpowiedzialność, także polityczną, za działania policji. Uważam, że były to działania podjęte w głębokim interesie państwowym i w interesie wszystkich obywateli. To, że policja jest dzisiaj atakowana z różnych stron, świadczy o jej bezstronności. Policja nie jest i nigdy nie będzie żadną partyjną bojówką” – dodał Kamiński.

Kamiński: Nie będzie żadnej rewolucji

Minister bardzo krytycznie ocenił wulgarną formę protestów i zachowania niezgodne z prawem. „Chcę powiedzieć jasno: rozumiem protestujących. Jako polityk i człowiek nie akceptuję formy tych protestów, ale rozumiem, że wielu ludzi uznało, że musi zaprotestować i wyrazić swoje poglądy” – mówił Kamiński.

„Nie będzie w Polsce żadnej rewolucji wobec konstytucyjnych organów państwa polskiego z użyciem siły. Sejm, Senat, rząd, prezydent i każda instytucja publiczna będą funkcjonowały swobodnie. Jeżeli tłum ruszyłby na warszawski ratusz, to będzie on chroniony, ponieważ jest to instytucja publiczna, a prezydent Warszawy został wybrany w demokratycznych wyborach i policja tego dopilnuje” – zapewnił Kamiński.

Minister Mariusz Kamiński w #Sejm: Nie będzie w Polsce żadnej rewolucji wobec konstytucyjnych organów państwa polskiego z użyciem siły. Prezydent, Sejm, Senat, Rząd i każda instytucja publiczna będą funkcjonowały swobodnie. pic.twitter.com/hPq87Qnvfv — MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) November 19, 2020

Szef MSWiA nawiązał także do ataków na kościoły. „W 12 przypadkach zakłócono wejściem i fizyczną agresją msze święte. Państwo polskie musi zagwarantować konstytucyjną swobodę do wyznawania religii” – podkreślił Kamiński. Dodał, że „tym razem obiektami agresji są katolickie kościoły, ale z taką samą stanowczością będziemy egzekwowali prawo obywateli do swobodnego wyrażania swej wiary, gdy atakowane będą cerkwie prawosławne czy żydowskie synagogi”.

