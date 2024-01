Prezydent Andrzej Duda przekazał nowe niepokojące informacje na temat jednego z posłów PiS przebywających w więzieniu. Według jego informacji Mariusz Kamiński ma być w ciężkim stanie i konieczne były nadzwyczajne kroki.

Podczas konferencji prasowej w Davos prezydent Duda przekazał też niepokojące informacje o tym, że Kamiński jest w ciężkim stanie. Poseł PiS jest przymusowo dokarmiany, a jego stan zagraża życiu i zdrowiu.

„Dzisiaj otrzymałem informację od małżonki pana ministra Mariusza Kamińskiego, że wobec pana posła został wydany nakaz sądu, aby był przymusowo dokarmiany, albowiem stan zdrowia, w którym się znalazł, zaczął zagrażać jego życiu i zdrowiu” – powiedział Duda.

Prezydent zaapelował również do Bodnara, żeby podjął działania zmierzające do uwolnienia obu polityków z więzienia. „Przypominam panu prokuratorowi, że jest byłym rzecznikiem praw obywatelskich. Że przez lata był związany także jako wiceprezes także z helsińską fundacją praw człowieka. Że to jest sytuacja człowieka — człowieka, który służył swojemu państwu z pełnym oddaniem i który czuje się głęboko skrzywdzony tym, co dzisiaj polskie sądy czynią, osadzając go w więzieniu” – mówił.

Źr. dorzeczy.pl