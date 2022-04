Ukraina otrzyma wsparcie militarne od Kanady. Taka decyzję podjął premier tego kraju, Justin Trudeau. To ważna pomoc dla armii walczącej z rosyjskim najeźdźcą w Donbasie.

Trwa rosyjska ofensywa w Donbasie. Wojska Putina atakują pozycje Ukraińców i próbują wypchnąć ich z obwodów donieckiego i ługańskiego. – Jestem pewien, że pokój zapanuje w Donbasie dzięki Rosji – podkreśla rosyjski dyktator.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nieustannie apeluje do liderów zachodniego świata, by dostarczali broń jego wojskom. Podkreśla, że Ukraina walczy w interesie całego Zachodu, w tym państw NATO, które bezpośrednio nie angażują się w konflikt.

Okazuje się, że wezwania Zełenskiego nie pozostają bez odpowiedzi. Niedawno kolejne wsparcie dla ukraińskiej armii zapowiedziały Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, a teraz dołączyło do nich kolejne państwo, czyli Kanada.

Premier Kanady Justin Trudeau oświadczył, że jego państwo dozbroi ukraińską armię, która walczy z rosyjskim agresorem. Co więcej, Kanada nie dostarczy broni defensywnej, lecz ciężką artylerię, o którą wielokrotnie prosił Wołodymyr Zełenski.

