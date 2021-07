Firma Rapid Dose Therapeutics ogłosiła, że jest na etapie testów szczepionki, która przypomina listki odświeżające oddech jednej z popularnych marek kosmetycznych. Szczepionka ma się rozpuszczać w ustach w 11 sekund.

Produkt jest wciąż na wczesnym etapie rozwoju, ale – jak ogłosił producent – badania przedkliniczne pokazują, że „listki” umieszczone pod językiem lub po wewnętrznej stronie policzka skutecznie dostarczają wymagane białko do krwiobiegu w celu wywołania odpowiedzi immunologicznej. Zaletą szczepionki „spożywczej” ma być to, że przechowywana może być w warunkach „znacznie powyżej temperatury pokojowej – do 40 stopni Celsjusza”. Inaczej niż specyfiki wstrzykiwane obecnie.

Dyrektor generalny Rapid Dose Therapeutics, Mark Upsdell, uważa ponadto, że produkt doustny ma przed sobą obiecującą przyszłość, można go bowiem zaadaptować do potrzeb szczepienia ludzi na inne choroby, w tym: grypę i Gorączkę Zachodniego Nilu. (PAP Life)

pba/ moc/