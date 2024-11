Prawo i Sprawiedliwość miało podjąć decyzję co do przyszłorocznych wyborów prezydenckich. Jak nieoficjalnie podają media, najprawdopodobniej kandydat PiS to Karol Nawrocki, dotychczasowy szef IPN. Informację jako pierwsza podała Telewizja Republika. Później podobne ustalenia przekazał Polsat News.

O wyborze jako pierwsza poinformowała Telewizja Republika. Portal wpolityce.pl twierdzi, że prezes IPN będzie „kandydatem obywatelskim” (bez oficjalnego szyldu partyjnego), jednak według informacji Polsat News trwa dyskusja, co do formuły startu.

Oficjalnie kandydat PiS zostanie zaprezentowany w niedzielę. Wtedy odbędzie się konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie.

Na ostatniej prostej Nawrocki rywalizował o partyjną nominację m.in. Tobiaszem Bocheńskim i Przemysławem Czarnkiem. W pewnym momencie bliżej nominacji znalazł się Czarnek, ale najwyraźniej ostatecznie kierownictwo PiS zdecydowało inaczej.

Informacja nadal nie doczekała się oficjalnego potwierdzenia. Rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał poprzez media społecznościowe, że decyzja nie zapadła.

W związku z wieloma pytaniami dotyczacymi naszego kandydata w nadchodzących wyborach prezydenckich, a także licznymi publikacjami medialnymi pragnę przekazać, iż nie zapadła w tej sprawie ŻADNA decyzja. O tym kto będzie kandydatem @pisorgpl kierownictwo formacji poinformuje w… pic.twitter.com/ws4Hrcr9SJ — Rafał Bochenek (@RafalBochenek) November 21, 2024

Przeczytaj również:

Źr. Telewizja Republika; Polsat News