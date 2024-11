Karol Nawrocki pokazał nagranie z treningu. Kandydat na prezydenta m.in. wyciskał sztangę na płaskiej ławce. Internauci zaczęli obliczać jego wynik… .

Szef IPN Karol Nawrocki oficjalnie ogłosił swój start w wyborach prezydenckich w 2025 roku podczas niedzielnej konwencji w Krakowie. – Wierzę, że właśnie dziś, tutaj zaczynamy historię kolejnego zwycięstwa. Wierzę w to zwycięstwo i wierzę w Polskę i was, drodzy państwo – podkreślił.

– Całe życie jestem z wami. Jestem obok was, znam Polaków i rozumiem wasze potrzeby. Tak, jestem jednym z was. Chcę zostać waszym prezydentem, bo wiem i rozumiem, że Polska żeby mogła być, to musi być wielka, bo trzeba bronić Polski, naszych wartości – stwierdził.

– Nie pozwolić na zabranie nam symboli i na ograniczenie naszej suwerenności. Chcę zostać waszym prezydentem, bo sam ciężko przez całe życie pracowałem i pracuję – zapowiedział.

Karol Nawrocki pokazał nagranie z siłowni. Ile wyciska kandydat na prezydenta?

Nawrocki od dnia ogłoszenia kandydatury stara się aktywnie walczyć o zwiększenie swojej rozpoznawalności. We wtorek rano zamieścił na mediach społecznościowych nagranie z treningu na siłowni.

Kandydat na prezydenta m.in. podciąga się na drążku i wyciska sztangę na płaskiej ławce. To właśnie to ostatnie ćwiczenie wywołało najwięcej komentarzy. Dlaczego? Poszło o liczbę kilogramów, które jest w stanie wycisnąć Nawrocki.

Po treningu 💪 Ruszam dalej 🇵🇱 pic.twitter.com/guTFxXONzD — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) November 26, 2024

Część internautów sugeruje, że jest to ok. 80 kg, większość komentarzy sugeruje jednak, że jest to wynik pomiędzy 90 a 100 kg. Różnice w obliczeniach biorą się wagi gryfu: 10 kg, 12 kg lub 20 kg.

no jak? na oko z każdej strony jest 40 (5+5+10+20) i gryf 20, to daje 100. wciąż duuuużo więcej niż ja wezmę xD — Koń Konstanty (@KonKosecki) November 26, 2024

💪Czyli Pan @TABochenski przegrał z Panem, bo dla niego setka na klatkę to rekord, a dla Pana rozgrzewka. pic.twitter.com/BLkA5oqpHb — Jakub Kubajek (@Jakub_Kubajek) November 26, 2024

Nie no, ale za wyciskanie na płaskiej to Pan wyrasta na lidera



Tylko to podciąganie… — Andrzej Śledź (@SledziuStream) November 26, 2024

Ej @trzaskowski_ umiesz tak w 6 językach na siłce? — Szymon Majewski (@MajewskiSz) November 26, 2024

