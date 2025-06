Karol Nawrocki zabrał głos po wyborach prezydenckich. Kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość uważa, że nie można tracić nadziei.

– Nie traćmy nadziei na tę noc. Wygramy w nocy, ta różnica jest tak minimalna – powiedział Karol Nawrocki, który nie ukrywa, że liczy na to, iż to jednak on zostanie nowym Prezydentem RP i sugeruje, co może stać się już niebawem

– Wierzę, że wszyscy jutro obudzimy się jutro z prezydentem Karolem Nawrockim, który poskłada pękniętą na pół Polski – dodał polityk, który przez ostatnie miesiące prowadził intensywną kampanię wyborczą.

– Jeszcze raz wam dziękuję z całego serca, że tu jesteście, że będę mógł być waszym głosem w Pałacu Prezydenckim. Polska to wielka sprawa i dlatego tu jesteśmy. Niech żyje Polska – powiedział Karol Nawrocki.

Według sondaży exit poll to Rafał Trzaskowski jest zwycięzcą drugiej tury wyborów prezydenckich. Jednak to, kto wygrał pokażą oficjalne wyniki. Trwa liczenie głosów.

