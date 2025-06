Rafał Trzaskowski zabrał głos po wyborach prezydenckich. Sondaże exit poll wskazują na jego zwycięstwo.

Sondaże exit poll dają Rafałowi Trzaskowskiego 50,3% głosów. Oznacza to, że – jeżeli potwierdzą to wyniki oficjalne – zostanie on nowym Prezydentem RP. Tuż po ogłoszeniu wstępnych wyników kandydat Koalicji Obywatelskiej zabrał głos.

– Ja przez całą tę kampanię mówiłem o tym, że musimy odbudować wspólnotę, że musimy wyciągać rękę do wszystkich. Te wyniki pokazują, jak jest niesamowicie blisko. I uważam, że pierwszym, najważniejszym zadaniem prezydenta Rzeczypospolitej będzie wyciągnąć rękę do wszystkich tych, którzy na mnie nie zagłosowali – powiedział.

„Zrobię wszystko, żebyśmy wszyscy odzyskali zdolność normalnej rozmowy!”

„Wygrała cała Polska”



Prezydent Rafał Trzaskowski, Głowa Państwa pic.twitter.com/YZf1UMiKUB — Magdalena Adamowicz (@Adamowicz_Magda) June 1, 2025

Trzaskowski złożył także publiczną obietnicę. Oświadczył bowiem, że będzie prezydentem także tych, którzy nie oddali na niego głosu w wyborach. Jest to więc pewne zobowiązanie.

– Obiecuję wam, a nawet uroczyście ślubuję, że będę również waszym prezydentem i zrobię wszystko, żebyśmy mogli odzyskać tę zdolność, normalnej, spokojnej rozmowy, Bo ja będę prezydentem wszystkich Polek i wszystkich Polaków – oznajmił.

