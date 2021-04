Karolina Pisarek to kolejna znana osoba, która w ostatnim czasie ciężko przechodzi COVID-19 – informuje portal Plotek.pl. Modelka musiała skorzystać z pomocy medycznej, ale zrezygnowała z wyjazdu do szpitala, by pozostawić tam miejsce bardziej potrzebującym.

W ostatnich tygodniach obserwujemy malejącą liczbę zakażeń koronawirusem. Eksperci zgodnie powtarzają, że to początek końca trzeciej fali i w najbliższym czasie sytuacja powinna się poprawiać. Wciąż jednak tysiące osób każdej doby otrzymują pozytywny wynik testu, nadal zapełnione są także szpitale i łóżka respiratorowe.

Jak poinformował portal Plotek.pl, wśród osób zakażonych jest Karolina Pisarek. Modelka otrzymała pozytywny wynik testu i następnie z każdym dniem było coraz gorzej. Ostatecznie musiała skorzystać z pomocy medycznej.

Osoba z jej otoczenia poinformowała jednak, że Karolina Pisarek zrezygnowała z możliwości wyjazdu do szpitala. „Karoliny nie ominął COVID-19. Ponad tydzień temu uzyskała dodatni wynik testu. Od tygodnia narzekała na złe samopoczucie, a jej stan się pogarszał z dnia na dzień. Rano zaczęła się dusić tak, że musiała przyjechać karetka. Podany tlen i działania sanitariusza pomogły. Dzięki temu modelka zrezygnowała z wyjazdu do szpitala, aby odstąpić miejsce bardziej potrzebującym” – powiedziała.

Źr.: Plotek.pl