Kilka dni temu w naszym kraju wystartował serwis Katoflix. Serwis w oczywisty sposób nawiązuje do platformy Netflix, jednak udostępniane mają być na nim jedynie produkcje chrześcijańskie.

Pierwszy serwis nazywany w naszym kraju „Katolickim Netflixem” ruszył już ponad rok temu. To strona dominikanie.pl, czyli inicjatywa znanego w sieci o. Adama Szustaka oraz innych dominikanów. W serwisie udostępniają oni własne produkcje. Teraz przyszła pora na konkurencję.

Katoflix to serwis, którego właścicielem jest Studio Katolik prowadzone przez Zgromadzenie Zakonne Salwatorianów. Będzie on zawierał jedynie produkcje chrześcijańskie – filmy, seriale, wywiady i produkcje dokumentalne. Część z nich do tej pory nie była dystrybuowana w Polsce.

Na platformie każdego tygodnia ma ukazywać się pięć nowych produkcji. Obecnie dostępny jest tam między innymi głośny film pt. „Nieplanowane”. Dostęp do części produkcji jest darmowy, za inne trzeba zapłacić, jednak ceny nie przekraczają 10 złotych.

Jak czytamy na stronie serwisu, jego celem jest stworzenie przestrzeni prowadzącej do Boga. „Katoflix to przestrzeń, gdzie znajdziesz starannie wyselekcjonowane produkcje. Szukamy filmów, które mogłyby Cię zainteresować, zainspirować, zastanowić, skłonić do zmian w Twym życiu… lub wywołałyby uśmiech na Twojej twarzy. Chcemy Ci zaoferować produkcje, które bez obaw pokażesz swoim dzieciom, polecisz znajomym lub podsuniesz komuś, kto przeżywa trudne momenty w swym życiu. Naszym marzeniem jest stworzenie przestrzeni, która wykorzystując siłę przekazu filmowego, będzie prowadziła do Boga” – czytamy.

Strona internetowa serwisu Katoflix dostępna jest TUTAJ.

