„Oddział Beznadziejnych Przypadków” to najnowsza piosenka, którą Kazik stworzył wraz z zespołem Satori. Wokalista po raz kolejny uderzył w ugrupowanie rządzące, tym razem skupiając się przede wszystkim na Telewizji Polskiej.

Kazik w ostatnim czasie nie szczędzi słów krytyki pod adresem partii rządzącej. Szczególnym echem odbił się jego utwór pt. „Twój ból jest lepszy niż mój”, w którym wokalista nawiązał do wizyty Jarosława Kaczyńskiego na cmentarzu. Odbyło się to w czasie, gdy nekropolie w całym kraju były zamknięte.

Teraz Kazik postanowił uderzyć w Telewizję Polską. W teledysku do piosenki „Oddział Beznadziejnych Przypadków” widzimy nazwę „Beznadziejna TV”, a tekst pojawia się na charakterystycznym pasku, do złudzenia przypominający ten znany z TVP Info. Cały teledysk utrzymany jest w konwencji wywiadu z Kazikiem oraz wokalistą Satori.

Teledysk odnosi się do pandemii koronawirusa, za zgodą Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie wykorzystano w nim między innymi fragment spotu „Polska to chory kraj”. „I po co krzyczeć: nie jest tak źle. Wirus w odwrocie, mówili w TVP. Zgniła maszyna chorej propagandy. Kłamstwa kosztują całe dwa miliardy” – śpiewa Kazik w jednej ze zwrotek.

Całej piosenki można posłuchać poniżej.

