Podczas finału tegorocznych Mistrzostw Europy na murawę Wembley wtargnął kibic. Jak często się zdarza przy tego typu sytuacjach, stewardzi mieli problem, by go zatrzymać. Jak się okazuje, to znany w Wielkiej Brytanii piosenkarz Adam Harison.

Za nami finał tegorocznych Mistrzostw Europy. W ostatnim meczu rozgrywanym na Wembley górą była reprezentacja Włoch, która wygrała po rzutach karnych. Regulaminowy czas gry oraz dogrywka nie przyniosły rozstrzygnięcia – był remis 1:1.

W pewnym momencie kibice przed telewizorami mogli być zaskoczeni, ponieważ realizatorzy transmisji przestali pokazywać, co dzieje się na murawie. Z wyjaśnieniami pospieszyli komentujący mecz Mateusz Borek i Kazimierz Węgrzyn, którzy wyjaśnili, że na murawę wbiegł kibic. Z jego poskromieniem problem miało czterech stewardów, którym jednak ostatecznie się to udało.

Jak się okazuje, kibic nie był anonimowy. To 21-letni Adam Harison, znany w Wielkiej Brytanii piosenkarz. Zyskał on popularność dzięki udziałowi w telewizyjnym show „Little Mix The Search”. Swoim wyczynem mężczyzna pochwalił się w mediach społecznościowych. „Na koniec dnia… Kocham mój kraj, zrobiłem to dla zabawy. Miłość i szacunek dla Anglii” – napisał na Instagramie.

