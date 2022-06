Małgorzata Kidawa-Błońska podzieliła się opinią na temat władz Warszawy. Wicemarszałek Sejmu nie ma wątpliwości, że najlepszym dotychczasowym prezydentem stolicy była Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Przypomnijmy, że stołeczni radni nadali tytuł Honorowego Obywatela Warszawy byłej prezydentce stolicy Hannie Gronkiewicz-Waltz. Decyzja i sposób głosowania oburzył częśc komentatorów. Kandydaturę byłej prezydent stolicy głosowano bowiem w bloku z merem Kijowa Witalijem Kliczko…

„Przykry dzień na radzie miasta. Zamiast wysłać silny sygnał wsparcia i szacunku dla Ukrainy, jednogłośnie przyznać merowi Kijowa Kliczce honorowe obywatelstwo Warszawy, 1/3 rady została zmuszona do zbojkotowania głosowania. Bo uchwała ta daje tytuł także Hannie Gronkiewicz-Waltz” – podsumował radny Marek Szolc, wiceszef Nowej Lewicy w Warszawie.

Zdecydowanie odmienne zdanie o kandydaturze Gronkiewicz-Waltz ma najwidoczniej Małgorzata Kidawa-Błońska. Nie zgadza się z krytykami byłej prezydent. – Afery, które dotyczyły pani prezydent, wszystkie zostały wyjaśnione – podkreśliła w programie „Sedno sprawy” w Radiu Plus.

W tym kontekście wskazuje wielkie zasługi byłej prezydent. – To pani Hanna Gronkiewicz-Waltz przygotowywała ustawy, które ułatwiłyby miastu realizowanie właśnie tej trudnej sprawy, one były bardzo długo procedowane. Hanna Gronkiewicz-Waltz była, moim zdaniem, najlepszym prezydentem Warszawy do tej pory, którego ja pamiętam – powiedziała.

– Jeżeli popatrzymy na skalę zmian, jakie przeszło nasze miasto, Warszawa się zmieniła. Muzeum POLIN, Centrum Nauki Kopernik, proszę zobaczyć jak wyglądają place zabaw, place dzielnicowe, jak zmieniły się szkoły, metro, inwestycje, bardzo dobry prezydent Warszawy i na dodatek taki, którego bardzo cenią warszawiacy – podsumowała.