Z powodu pandemii koronawirusa większość uczniów nadal pobiera naukę w formie zdalnej. Na antenie TVP minister edukacji Przemysław Czarnek usłyszał pytanie, kiedy szkoły wrócą do normalnego funkcjonowania. Minister wskazał możliwy termin, ale zastrzegł, że wszystko zależy od rozwoju sytuacji epidemicznej.

Choć obecnie resort zdrowia informuje o wysokich liczbach nowych zakażeń, to okazuje się, że szkoły mogą szybko wrócić do zwykłej pracy. „Jeżeli uda się powstrzymać trzecią falę pandemii koronawirusa – mam nadzieję, że tak będzie dzięki odpowiedzialności społecznej – jest możliwy powrót do nauczania stacjonarnego w perspektywie poświątecznej, czyli półtora miesiąca. Kwiecień jest realny, ale jeśli uda się powstrzymać trzecią falę” – zastrzegł Czarnek.

Minister zapewnił, że jego resort jest przygotowany na taki wariant. Wspomniał również o województwach warmińsko-mazurskim i pomorskim. Tam ma ministerstwo wprowadzi nauczanie hybrydowe, aby można było wrócić do tematu powrotu dzieci do szkoły w trybie stacjonarnym.

Szkoły w trybie hybrydowym

„Po to też była akcja szczepień nauczycieli , w której zaczepiło się około 70 proc., żeby mogli wrócić do pracy w trybie stacjonarnym w najbliższym czasie” – dodał Czarnek.

W czwartek minister Adam Niedzielski ogłosił, że kolejna dwa województwa będą objęte dodatkowymi obostrzeniami. W województwach mazowieckim i lubuskim wejdą restrykcje analogiczne do tych z województw warmińsko-mazurskiego i pomorskiego. Oznacza to m.in., że i tam uczniowie klas młodszych nie pójdą już do szkoły, tylko przejdą na tryb hybrydowy.

Rekord zakażeń

W czwartek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 21 045 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. To tegoroczny rekord – od stycznia nie odnotowaliśmy jeszcze tak wielu przypadków. Resort poinformował również o śmierci 375 zakażonych osób. „Z powodu COVID-19 zmarło 99 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 276 osób” – czytamy.

Łącznie od początku pandemii w naszym kraju wykryto w sumie 1 849 424 potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem. 46 373 osoby nie żyją, a 1 516 540 uznano za wyzdrowiałe.

