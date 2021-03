❗️ Zaostrzamy zasady bezpieczeństwa w województwach o najwyższej liczbie zachorowań ⤵️

➡️ warmińsko-mazurskie – przedłużone do 28 marca

➡️ pomorskie – od 13 do 28 marca

➡️ mazowieckie – od 15 do 28 marca

➡️ lubuskie – od 15 do 28 marca



