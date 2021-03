W środę wieczorem w Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia w sprawie ograniczeń epidemicznych. Wynika z nich, że maseczki nie muszą zakładać osoby z kolejnych grup. Chodzi o osoby obciążone zaawansowanymi schorzeniami neurologicznymi, układu oddechowego lub krążenia, przebiegającymi z niewydolnością oddechową lub krążenia.

Nowelizacja przepisów wejdzie w życie już w ten czwartek. Wprowadzono w niej dodatkową grupę osób zwolnionych z nakazu zasłaniania nosa i ust. Od czwartku maseczki nie będą musiały już nosić osoby obciążone zaawansowanymi schorzeniami neurologicznymi, układu oddechowego lub krążenia, przebiegającymi z niewydolnością oddechową lub krążenia.

Zwolnienie z noszenia maseczki to „próba”?

„Zdecydowaliśmy się, by dać możliwość tym osobom, które mają problemy z oddychaniem i które pozbawiliśmy tak naprawdę możliwości noszenia przyłbic, by nie musiały nosić maseczek. Dotyczy to jednak tylko i wyłącznie tych osób, które posiadają zaświadczenie lekarskie” – powiedział rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

To nie wszystko, bo rzecznik zwrócił uwagę, że jest to „pewna próba”. „Jeśli zauważymy, że ten nakaz noszenia maseczek jest lekceważony i pojawia się coraz więcej tłumaczeń o niepełnosprawności i gdy nagminnie prawo będzie łamane, to możemy ten przepis cofnąć” – ostrzegł Andrusiewicz. Apelował jednocześnie, aby maseczki zakładać, bo „to nie jest czas na lekceważenie prawa”.

Rekord zakażeń

W czwartek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 21 045 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. To tegoroczny rekord – od stycznia nie odnotowaliśmy jeszcze tak wielu przypadków. Resort poinformował również o śmierci 375 zakażonych osób. „Z powodu COVID-19 zmarło 99 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 276 osób” – czytamy.

Łącznie od początku pandemii w naszym kraju wykryto w sumie 1 849 424 potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem. 46 373 osoby nie żyją, a 1 516 540 uznano za wyzdrowiałe.

Źr. Polsat News; wmeritum.pl