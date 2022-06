Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow podczas forum GLOBSEC 2022 w Bratysławie wypowiedział się na temat możliwości zakończenia wojny. Stwierdził, że w „optymistycznym” scenariuszu wydarzy się to do końca roku. Nie ukrywał także, że Rosja wciąż dąży do przejęcia terytorium całego kraju.

Ołeksij Reznikow uczestniczył w poświęconemu kwestiom bezpieczeństwa forum GLOBSEC 2022, które odbyło się w Bratysławie. Minister obrony Ukrainy odniósł się do możliwego terminu zakończenia wojny. „Rosja nadal zabiega o okupację całego naszego państwa. Na razie nie można przewidzieć, kiedy zakończy się wojna, ale – według moich optymistycznych prognoz – jest to realne jeszcze w tym roku” – powiedział.

„Rosja próbuje zagarnąć południe i wschód naszego kraju. Jednocześnie nie rezygnuje z celu, jakim jest zajęcie Kijowa i zniszczenie państwowości ukraińskiej” – zaznaczył Reznikow, stwierdzając tym samym, że Putin wciąż nie przejąć kontrolę nad całą Ukrainą. Zdaniem ministra, Kreml nie zatrzyma się na jego kraju. „Następna będzie Polska, kraje bałtyckie i inne kraje” – mówił.

Ołeksij Reznikow odniósł się także do decyzji dotyczących dostarczenia Ukrainie wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych – amerykańskich HIMARS i brytyjskich MLRS. Stwierdził, że decyzje Waszyngtonu i Londynu to „ogromny krok w kwestii powstrzymywania agresji rosyjskiej”.

Źr.: Dziennik.pl