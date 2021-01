Jarosław Kaczyński jest w wieku kwalifikującym go do szczepienia w I grupie. W piątek ruszyła rejestracja dla seniorów. Adam Bielan w rozmowie z Joanną Miziołek dla „Wprost” poinformował, że nikt nie będzie przyspieszał szczepienia prezesa PiS. Odbędzie się ono zgodnie z kolejką.

„Kiedy Jarosław Kaczyńskie się zaszczepi?” – brzmiało pytanie do Bielana. „Publicznie mówił, że będzie czekał na swoją kolej.” – odparł polityk. „Jest w pierwszej grupie, której szczepienia zaczynają się 25 stycznia, więc wtedy. Na pewno jego szczepienie nie będzie specjalnie przyspieszane.” – zapewnił.

Kaczyński zaszczepi się przed kamerami?

Bielan nie odpowiedział jednak jednoznacznie, czy Kaczyński zaszczepi się publicznie przed kamerami. „Są kraje w których politycy szczepią się w pierwszej kolejności. Robią to publicznie po to, żeby zachęcić do tego innych.” – przyznał. „Nie wiem czy akurat Polacy, naród przekorny, zostaną skłonieni takimi eventami do szczepienia.” – dodał. „Moim zdaniem w Polsce dużo większe znaczenie dla promocji ma stanowisko lekarzy, naukowców niż akcje polityczne.” – podkreślił.

Polityk zauważył, że Kaczyński szczepiący się przed kamerami niekoniecznie może podziałać zachęcająco. „W Polsce podziały polityczne są tak absurdalne, że być może ktoś na złość Jarosławowi Kaczyńskiemu chciałby chorować. Ale mam nadzieję, że takich ludzi nie ma wielu. Większość zachowuje się rozsądnie, racjonalnie, dba o swoje zdrowie i swoich najbliższych.” – mówił Bielan.

Nowe zakażenia

W piątek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 7 795 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Notujemy więc spadek, ponieważ wczoraj podano informację o ponad 9 tysiącach zakażeń. Resort poinformował również o śmierci 386 zakażonych osób. „Z powodu COVID-19 zmarło 88 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 298 osób” – czytamy.

Łącznie w naszym kraju wykryto 1 422 320 przypadków zakażenia koronawirusem. 32 844 osoby nie żyją a 1 164 650 uznano za wyzdrowiałe.

Źr. wprost.pl