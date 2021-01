Wszystko wskazuje na to, że rząd nie zamierza ulegać przedsiębiorcom, którzy zapowiedzieli otwarcie swoich działalności ignorując obostrzenia. Jak ustalili dziennikarze RMF FM, Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego wydał już służbom rekomendację, aby przeprowadzać masowe kontrole i nakładać kary na przedsiębiorców.

Rozgłośnia informuje, że niebawem ruszą masowe kontrole przedsiębiorców, którzy zignorują obostrzenia. „Policjanci razem z inspektorami sanepidu będą sprawdzać w internecie, kto chwali się wznowieniem działalności wbrew zakazowi. Potem taki przedsiębiorca zostanie odwiedzony przez stosowne służby.” – czytamy na stronie RMF FM.

Masowe kontrole i kary

To nie wszystko, bo uliczne patrole policyjne same zwrócą uwagę na czynne lokale. Z ustaleń rozgłośni wynika, że masowe kontrole rozpoczną się już w najbliższy poniedziałek. To na ten dzień wielu przedsiębiorców zapowiedziało wznowienie swojej działalności. Pierwotnie bowiem tego dnia miał kończyć się lockdown. Rząd jednak podjął decyzję o przedłużeniu obostrzeń.

Rozgłośnia zwraca uwagę, że masowe kontrole przedsiębiorców zapewne skończą się wieloma mandatami. Te natomiast są dodatkowo dolegliwe, bo firmy nimi ukarane nie będą mogły ubiegać się o wsparcie.

Przedłużenie obostrzeń

Rozporządzenie, które ukazało się w czwartek w Dzienniku Ustaw, zmienia rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z 21 grudnia ub. roku i przedłuża aktualne obostrzenia epidemiczne do 31 stycznia br.

Zgodnie z poprzednim rozporządzeniem od 28 grudnia do 17 stycznia ustanowiony został zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców działalności związanej z prowadzeniem dyskotek i klubów nocnych, basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness oraz działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z). Do 17 stycznia nadal normalnie prowadzić swojej działalności nie mogli przedsiębiorcy związani z hotelarstwem.

Źr. RMF FM; wmeritum.pl