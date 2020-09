😱 ⚠️ 🚔 Szalona jazda młodego kierowcy BMW zakończona karambolem 6 samochodów! Dotarliśmy do nagrania, na którym widać przebieg wypadku… To cud, że nikt nie zginął. 🎥 ⤵️Do niebezpiecznego wypadku doszło w czwartek przed południem na leśnym odcinku drogi krajowej nr 46 w okolicach miejscowości Dąbrowa, pomiędzy Opolem i Niemodlinem. Po tym, jak młody kierowca BMW stracił panowanie nad kierownicą, uszkodzonych zostało w sumie 6 samochodów.- 23-letni kierowca BMW jadąc z Opola w kierunku Nysy nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i zderzył się z jadącą przeciwległym pasem ruchu lawetą, a także uszkodził dwa samochody przewożone przez tą lawetę – relacjonuje mł. asp. Agnieszka Nierychła z Komendy Miejskiej Policji w Opolu.Na tym się jednak nie skończyło. Chwilę później BMW wpadło do rowu, po czym siłą odrzutu znów znalazło się na drodze. Tam doszło do zderzenia BMW z dwoma kolejnymi samochodami – seatem i volkswagenem. Ostatecznie prowadzone przez 23-latka BMW wylądowało znów w rowie, tym razem dachując.Kierowca BMW został zabrany do szpitala. Teraz będzie musiał odpowiedzieć za skutki swojej jazdy.